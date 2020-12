Coronavirus, il Veneto è la Regione con più casi al giorno. Ma per Zaia “servono altri criteri, noi facciamo tanti test rapidi” (Di venerdì 11 dicembre 2020) VENEZIA – Da Regione virtuosa a “maglia nera” dei contagi di Covid in Italia. La mutazione, tra prima e seconda ondata della pandemia, non piace al governatore Luca Zaia e allo staff della sanità veneta, che hanno deciso di chiedere al ministero della Sanità e all’Istituto superiore di sanità criteri omogenei in tutta Italia nella valutazione percentuale (e non in termini assoluti) di positivi, sintomatici, asintomatici e tipi di test a cui le persone sono state sottoposte. Perché i numeri, sostiene Zaia, possono essere ingannevoli. “Vorrei sottolineare l’aspetto di virtuosità di questa Regione, dove facciamo i test anche a tutti i contatti dei positivi, cosa che altrove non viene eseguita. Servono dati omogenei: non possiamo paragonare la Ferrari con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) VENEZIA – Davirtuosa a “maglia nera” dei contagi di Covid in Italia. La mutazione, tra prima e seconda ondata della pandemia, non piace al governatore Lucae allo staff della sanità veneta, che hanno deciso di chiedere al ministero della Sanità e all’Istituto superiore di sanitàomogenei in tutta Italia nella valutazione percentuale (e non in termini assoluti) di positivi, sintomatici, asintomatici e tipi dia cui le persone sono state sottoposte. Perché i numeri, sostiene, possono essere ingannevoli. “Vorrei sottolineare l’aspetto di virtuosità di questa, doveanche a tutti i contatti dei positivi, cosa che altrove non viene eseguita. Servono dati omogenei: non possiamo paragonare la Ferrari con ...

comunevenezia : #Coronavirus | #NuovaOrdinanza Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il 10 dicembre ha firmato una nuova… - LuciaLaVita1 : RT @sole24ore: #Coronavirus, il #Veneto per il terzo giorno consecutivo è la regione con il maggior numero di casi giornalieri. Segue la #L… - Arandarko : RT @LucaGattuso: Due tabelle sulle province italiane. La prima è una graduatoria per numero di nuovi positivi al #coronavirus per provincia… - LaGrace82 : RT @sole24ore: #Coronavirus, il #Veneto per il terzo giorno consecutivo è la regione con il maggior numero di casi giornalieri. Segue la #L… - mapivi63 : RT @LucaGattuso: Due tabelle sulle province italiane. La prima è una graduatoria per numero di nuovi positivi al #coronavirus per provincia… -