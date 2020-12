Coronavirus. Il Consiglio di Stato non dichiara l’efficacia dell’idrossiclorochina. Facciamo il punto (Di venerdì 11 dicembre 2020) In data 11 dicembre 2020 è stata pubblicata l’ordinanza del Consiglio di Stato con la quale viene accolto il ricorso contro il divieto da parte dell’Aifa dell’utilizzo dell’idrossiclorochina nei pazienti Covid19. La richiesta proviene da alcuni medici di base intenzionati a fornire il farmaco per i positivi che presentano sintomi lievi in modo da non richiederne l’ospedalizzazione. Quella del Consiglio di Stato non è una dichiarazione di efficacia dell’idrossiclorochina nei pazienti Covid19, lo specifica in maniera incontrovertibile all’interno delle 34 pagine dell’ordinanza riportando le valutazioni scientifiche citate anche da Aifa. Viene dato un via libera ai medici di base, sotto loro responsabilità, che per dimostrarne l’efficacia dovrebbero – ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 dicembre 2020) In data 11 dicembre 2020 è stata pubblicata l’ordinanza deldicon la quale viene accolto il ricorso contro il divieto da parte dell’Aifa dell’utilizzonei pazienti Covid19. La richiesta proviene da alcuni medici di base intenzionati a fornire il farmaco per i positivi che presentano sintomi lievi in modo da non richiederne l’ospedalizzazione. Quella deldinon è unazione di efficacianei pazienti Covid19, lo specifica in maniera incontrovertibile all’interno delle 34 pagine dell’ordinanza riportando le valutazioni scientifiche citate anche da Aifa. Viene dato un via libera ai medici di base, sotto loro responsabilità, che per dimostrarnedovrebbero – ...

