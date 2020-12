Coronavirus, il bollettino di oggi: 18.727 nuovi casi e 761 vittime. Stabile al 9,8 per cento il tasso di positività (Di venerdì 11 dicembre 2020) Prosegue, anche se leggermente, la crescita dei contagi in Italia. I nuovi positivi, secondo i dati del Ministero della Salute, sono 18.727, contro i 16.999 delle 24 ore precedenti, a fronte di 190.416 tamponi. Stabile Il tasso di positività si attesta, invece, al 9,8%, ieri era del 9,9%. Calano i decessi: 761 i morti (ieri erano stati 887). Sono invece 24.169 i guariti in più, mentre gli attualmente positivi si riducono di 6.204 toccando quota 690.323. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Prosegue, anche se leggermente, la crescita dei contagi in Italia. Ipositivi, secondo i dati del Ministero della Salute, sono 18.727, contro i 16.999 delle 24 ore precedenti, a fronte di 190.416 tamponi.Ildisi attesta, invece, al 9,8%, ieri era del 9,9%. Calano i decessi: 761 i morti (ieri erano stati 887). Sono invece 24.169 i guariti in più, mentre gli attualmente positivi si riducono di 6.204 toccando quota 690.323. L'articolo LA NOTIZIA.

Sono 18.727 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del Ministero della salute, a fronte di 190.416 tamponi processati. I casi sono in leggera salita rispetto a ...

Salgono a 255 i medici morti in Italia durante la pandemia di Covid-19, di cui 76 solo nella seconda ondata epidemica. Lo segnala la Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, in ...

