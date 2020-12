CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 11 dicembre – I numeri di oggi in Italia ed in Campania (Di venerdì 11 dicembre 2020) CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 11 dicembre: in Italia, 18.727 nuovi positivi e 761 morti nelle ultime 24 ore CORONAVIRUS – La Protezione Civile ha diramato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 11 dicembre 2020), ildel11: in, 18.727 nuovi positivi e 761 morti nelle ultime 24 ore– La Protezione Civile ha diramato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Corriere : In Italia 18.727 nuovi casi e 761 morti in un giorno. Il tasso di positività al 9,8% Il bollettino - RaiNews : I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - rtl1025 : ?? Sono 18.727 i #positivi ai test per il #coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero d… - ForzAzzurri1926 : CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 11 dicembre >>> - PalermoToday : In Sicilia continua a scendere il numero dei ricoverati Covid, sono 999 i nuovi casi -

Ultime Notizie dalla rete : CORONAVIRUS bollettino Bollettino Covid oggi: dati Coronavirus 11 dicembre. I contagi in Italia ed Emilia Romagna il Resto del Carlino La Prealpina - Quotidiano storico di Varese, Altomilanese e Vco.

Sarà un Natale (e un Capodanno) molto particolare, quello di questo 2020 devastato dall’emergenza Covid-19. Il decreto legge firmato nella ... Sempre sul fronte Covid, è impressionante un dato emerso ...

De Luca: "Quest'anno Natale e Capodanno non esistono"

Il presidente della Regione Campania, nel consueto punto del venerdì, dice con parole chiare il suo punto di vista su come trascorrere le festività natalizie a causa della pandemia.

Sarà un Natale (e un Capodanno) molto particolare, quello di questo 2020 devastato dall’emergenza Covid-19. Il decreto legge firmato nella ... Sempre sul fronte Covid, è impressionante un dato emerso ...Il presidente della Regione Campania, nel consueto punto del venerdì, dice con parole chiare il suo punto di vista su come trascorrere le festività natalizie a causa della pandemia.