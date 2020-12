Coronavirus: Germania, Baviera e NordReno Westfalia per lockdown nazionale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Berlino, 11 dic. (Adnkronos/Dpa) - Baviera e NordReno Westfalia uniscono le loro voci al coro di richieste di un lockdown nazionale durante le festività di fine anno. "Dobbiamo agire e farlo prima possibile", ha dichiarato il premier bavarese Markus Soeder durante una visita in un futuro centro vaccinale a Norimberga assieme al ministro della Salute Jens Spahn. Il premier del NordReno Westfalia, Armin Laschet, vorrebbe anticipare la chiusura proposta dagli scienziati della Leopoldina, l'Accademia delle Scienze, favorevole ad un 'duro lockdown' tra il 24 dicembre ed il 10 gennaio, secondo fonti citate dalla Dpa. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Berlino, 11 dic. (Adnkronos/Dpa) -uniscono le loro voci al coro di richieste di undurante le festività di fine anno. "Dobbiamo agire e farlo prima possibile", ha dichiarato il premier bavarese Markus Soeder durante una visita in un futuro centro vaccinale a Norimberga assieme al ministro della Salute Jens Spahn. Il premier del, Armin Laschet, vorrebbe anticipare la chiusura proposta dagli scienziati della Leopoldina, l'Accademia delle Scienze, favorevole ad un 'duro' tra il 24 dicembre ed il 10 gennaio, secondo fonti citate dalla Dpa.

