Coronavirus: Germania, Baviera e NordReno Westfalia per lockdown nazionale (Di venerdì 11 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 11 dicembre 2020) su Notizie.it.

RaiNews : Preoccupa la nuova impennata di casi di coronavirus #Germania #COVID19 - fattoquotidiano : Coronavirus, “Merkel vuole lockdown duro in Germania dopo Natale”. Stop ai collegamenti ferroviari tra Svizzera e I… - Yogaolic : RT @_DAGOSPIA_: CORONAVIRUS, IN GERMANIA QUASI 30MILA NUOVI CONTAGI E 600 MORTI IN 24 ORE: VERSO LOCKDOWN DURO - Open_gol : L'impennata dei contagi ha acceso la discussione politica: il governo tedesco è pronto a passare a uno stato di loc… - giannettimarco : RT @_DAGOSPIA_: CORONAVIRUS, IN GERMANIA QUASI 30MILA NUOVI CONTAGI E 600 MORTI IN 24 ORE: VERSO LOCKDOWN DURO -