Coronavirus: Fontana, 'Lombardia zona gialla da domenica' (Di venerdì 11 dicembre 2020) Milano, 11 dic. (Adnkronos) - "Ho parlato con il ministro Speranza poco prima delle 8 e mi ha ribadito che il Cts è un po' in ritardo, ma che comunque avrebbe firmato l'ordinanza prima della mezzanotte in modo da poter pubblicare il provvedimento domani e farlo entrare in vigore da domenica mattina”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento con Telenova. “Sono tranquillo, è una formalità, perché del Cts che sta andando un po' lungo", ha aggiunto. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Milano, 11 dic. (Adnkronos) - "Ho parlato con il ministro Speranza poco prima delle 8 e mi ha ribadito che il Cts è un po' in ritardo, ma che comunque avrebbe firmato l'ordinanza prima della mezzanotte in modo da poter pubblicare il provvedimento domani e farlo entrare in vigore damattina”. Lo ha detto il presidente della Regione, Attilio, in collegamento con Telenova. “Sono tranquillo, è una formalità, perché del Cts che sta andando un po' lungo", ha aggiunto.

