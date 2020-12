Coronavirus, Fda: okay dagli esperti ad autorizzare il vaccino Pfizer-Biontech. In Australia stop alle sperimentazioni per falsi positivi all’Hiv (Di venerdì 11 dicembre 2020) Usa Los Angeles, California, USA EPA/ETIENNE LAURENTSi apre la strada alla decisione finale Una raccomandazione che apre la strada alla decisione finale. Dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti arriva la raccomandazione della commissione consultiva di esperti per autorizzare la distribuzione del vaccino contro il Coronavirus sviluppato dalle società farmaceutiche Pfizer e Biontech. I voti a favore nella commissione sono stati 17, i contrari si sono espressi in 4 e c’è solo un astenuto. Non si tratta di un parere necessariamente vincolante ma la raccomandazione apre la strada all’autorizzazione del vaccino e al via libera alla distribuzione. Stando a quanto scrive il New York Times nelle ultime ore, l’autorizzazione potrebbe ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 dicembre 2020) Usa Los Angeles, California, USA EPA/ETIENNE LAURENTSi apre la strada alla decisione finale Una raccomandazione che apre la strada alla decisione finale. Dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti arriva la raccomandazione della commissione consultiva diperla distribuzione delcontro ilsviluppato dsocietà farmaceutiche. I voti a favore nella commissione sono stati 17, i contrari si sono espressi in 4 e c’è solo un astenuto. Non si tratta di un parere necessariamente vincolante ma la raccomandazione apre la strada all’autorizzazione dele al via libera alla distribuzione. Stando a quanto scrive il New York Times nelle ultime ore, l’autorizzazione potrebbe ...

Il vaccino Pfizer risulta efficace al al 95% (con un intervallo compreso fra il 90,3% e il 97,6%), dopo una sperimentazione su 43.548 persone, metà delle quali hanno ricevuto il ...

