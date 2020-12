Coronavirus, Conte annuncia: “Lavoriamo ad un Vaccino-Day europeo” (Di venerdì 11 dicembre 2020) "Abbiamo ribadito la necessità di rafforzare il coordinamento tra i Paesi soprattutto in vista delle festività. Abbiamo sottolineato l'importanza di un approccio coordinato sui vaccini. Se ci riusciremo cercheremo di organizzare il Vaccino-Day per dimostrare che l'Europa parte insieme". Queste le parole del premier Giuseppe Conte rilasciate a margine del Consiglio Ue a Bruxelles, relative alle misure pronte ad essere messe in atto per contrastare il Covid in sinergia con il resto dei paesi europei. Conte si è poi soffermato sul Recovery Fund: "Questo è un Consiglio Ue che si può definire storico, è un altro passo avanti per rendere concreto il programma di risorse del Recovery Fund. Abbiamo raggiunto questo risultato senza rinunciare a nessuno dei nostri principi, abbiamo ribadito il principio dello stato di diritto". Leggi su mediagol (Di venerdì 11 dicembre 2020) "Abbiamo ribadito la necessità di rafforzare il coordinamento tra i Paesi soprattutto in vista delle festività. Abbiamo sottolineato l'importanza di un approccio coordinato sui vaccini. Se ci riusciremo cercheremo di organizzare il-Day per dimostrare che l'Europa parte insieme". Queste le parole del premier Giusepperilasciate a margine del Consiglio Ue a Bruxelles, relative alle misure pronte ad essere messe in atto per contrastare il Covid in sinergia con il resto dei paesi europei.si è poi soffermato sul Recovery Fund: "Questo è un Consiglio Ue che si può definire storico, è un altro passo avanti per rendere concreto il programma di risorse del Recovery Fund. Abbiamo raggiunto questo risultato senza rinunciare a nessuno dei nostri principi, abbiamo ribadito il principio dello stato di diritto".

