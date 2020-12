Coronavirus, clamoroso De Luca: “Quest’anno Natale e Capodanno non esistono, bisogna ammetterlo!” (Di venerdì 11 dicembre 2020) "Dobbiamo avere il coraggio di dire che quest'anno Natale e Capodanno non esistono, altrimenti andiamo al disastro".Ha esordito così il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nella consueta diretta Facebook del venerdì, a proposito dell'attuale situazione Coronavirus in vista delle imminenti festività."In queste due settimane ci giochiamo il futuro del nostro Paese. Dobbiamo avere la forza di resistere oggi a tutte le demagogie. La Campania chiede provvedimenti più rigorosi, è contraria al rilassamento, all'apertura della mobilità, a tutte le manfrine a cui stiamo assistendo, comuni piccoli, comuni grandi, cosa dobbiamo fare a Natale. Siamo in guerra e abbiamo di fronte un mese di gennaio che è decisivo per due ragioni - ha proseguito il Governatore della Campania -. La prima è ... Leggi su mediagol (Di venerdì 11 dicembre 2020) "Dobbiamo avere il coraggio di dire che quest'annonon, altrimenti andiamo al disastro".Ha esordito così il Governatore della Campania, Vincenzo De, nella consueta diretta Facebook del venerdì, a proposito dell'attuale situazionein vista delle imminenti festività."In queste due settimane ci giochiamo il futuro del nostro Paese. Dobbiamo avere la forza di resistere oggi a tutte le demagogie. La Campania chiede provvedimenti più rigorosi, è contraria al rilassamento, all'apertura della mobilità, a tutte le manfrine a cui stiamo assistendo, comuni piccoli, comuni grandi, cosa dobbiamo fare a. Siamo in guerra e abbiamo di fronte un mese di gennaio che è decisivo per due ragioni - ha proseguito il Governatore della Campania -. La prima è ...

zazoomblog : Coronavirus clamoroso De Luca: “Quest’anno Natale e Capodanno non esistono bisogna ammetterlo!” - #Coronavirus… - Mediagol : #Coronavirus, clamoroso De Luca: 'Quest'anno Natale e Capodanno non esistono, bisogna ammetterlo!' - tuttoatalanta : Clamoroso Abruzzo, il Governatore cambia colore alla sua regione - CortellaM : RT @Comemigirano: '...spiega come la Cina abbia fatto parte di questo piano fin dall’inizio, attraverso la sua ingegneria e il lancio del c… - antonio3160 : Clamoroso oggi, domenica 6 Dicembre. Sul giornale unico del virus ( tutti i giornali) non si parla di #coronavirus… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus clamoroso La Juve fa sul serio per Pogba: Raiola lavora al prestito, ecco come si può fare già a gennaio Calciomercato.com Covid-19, lo studio islandese: “Bambini contagiano la metà degli adulti”

Arrivano nuove prove che scagionano i più piccoli dall'essere super diffusori del Covid-19. Secondo un recente studio islandese: "I bambini si infettano e contagiano la metà degli adulti".

Airbnb dribbla il Coronavirus e debutta in Borsa con 51milioni di azioni

Sbanca a Wall Street con 51milioni di azioni a 68 dollari l'una. La nota società tocca, infatti, ben più dei 44-50 dollari previsti, ottenuti nelle ...

Arrivano nuove prove che scagionano i più piccoli dall'essere super diffusori del Covid-19. Secondo un recente studio islandese: "I bambini si infettano e contagiano la metà degli adulti".Sbanca a Wall Street con 51milioni di azioni a 68 dollari l'una. La nota società tocca, infatti, ben più dei 44-50 dollari previsti, ottenuti nelle ...