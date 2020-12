(Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Il sindaco di Pesaro, Matteo"ha sfoderato un sorriso superfluo, c'è poco dare, la condizione di alcune categorie, come quella deiè estremamente difficile, la sua è stata un'uscita di". Lo dice all'AdnKronos, Giulio, manager e tra i fondatori del 'Italiano', riferendosi all'intervento dell'esponente dem a Mattino 5, su Canale 5, nel quale ha attaccato un ristoratore di Fano, Umberto Carriera, che ha criticato il Dpcm che gli impone la chiusura serale dei suoi locali, parlando di misure di disobbedienza civile. Nel suo intervento, rivolto al ristoratore, il primo cittadino del Pd, ha fatto riferimento esplicito all'impegno politico di Carriera, tra i soci ...

TV7Benevento : Coronavirus, Borgognoni (Movimento liberale): 'Ricci ride dei ristoratori, cattivo gusto'... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Borgognoni

Adnkronos

Condividi questo articolo:Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “Il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci “ha sfoderato un sorriso superfluo, c’è poco da ridere, la condizione di alcune categorie, come quella dei ris ...PESARO - In politica, dunque, «ma per lotta di sopravvivenza». Il ristoratore ribelle Umberto Carriera ha presentato nel tardo pomeriggio di ieri il Movimento liberale ...