Coronavirus, Arcuri recluta 3mila medici e 12mila infermieri. «Chiamata alle armi per il vaccino» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Pochi giorni fa aveva annunciato due bandi per la fornitura di siringhe e diluente salino, in vista della somministrazione del vaccino anti – Covid in arrivo. Ora il commissario all’emergenza Domenico Arcuri dà ufficialmente il via a un’ulteriore gara, questa volta per il reclutamento del personale sanitario da impiegare durante tutta la campagna vaccinale. Si tratta di un bando per 3mila medici e 12mila infermieri da chiamare in servizio a tempo determinato durante i prossimi mesi. Scadenze e tempi di assunzione L’avviso pubblico ufficiale è stato emanato dal commissario poche ore fa, le candidature potranno essere fatte a partire dal 16 dicembre. La gara avrà scadenza il 28 dicembre con un’assunzione prevista per un massimo di 9 mesi totali, rinnovabili in caso ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 dicembre 2020) Pochi giorni fa aveva annunciato due bandi per la fornitura di siringhe e diluente salino, in vista della somministrazione delanti – Covid in arrivo. Ora il commissario all’emergenza Domenicodà ufficialmente il via a un’ulteriore gara, questa volta per ilmento del personale sanitario da impiegare durante tutta la campagna vaccinale. Si tratta di un bando perda chiamare in servizio a tempo determinato durante i prossimi mesi. Scadenze e tempi di assunzione L’avviso pubblico ufficiale è stato emanato dal commissario poche ore fa, le candidature potranno essere fatte a partire dal 16 dicembre. La gara avrà scadenza il 28 dicembre con un’assunzione prevista per un massimo di 9 mesi totali, rinnovabili in caso ...

