Coronavirus, Arcuri recluta 3 mila medici e 12 mila infermieri: «Chiamata alle armi per il vaccino» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Pochi giorni fa aveva annunciato due bandi per la fornitura di siringhe e diluente salino, in vista della somministrazione del vaccino anti – Covid in arrivo. Ora il commissario all’emergenza Domenico Arcuri dà ufficialmente il via a un’ulteriore gara, questa volta per il reclutamento del personale sanitario da impiegare durante tutta la campagna vaccinale. Si tratta di un bando per 3 mila medici e 12 mila infermieri da chiamare in servizio a tempo determinato durante i prossimi mesi. Scadenze e tempi di assunzione L’avviso pubblico ufficiale è stato emanato dal commissario poche ore fa, le candidature potranno essere fatte a partire dal 16 dicembre. La gara avrà scadenza il 28 dicembre con un’assunzione prevista per un massimo ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 dicembre 2020) Pochi giorni fa aveva annunciato due bandi per la fornitura di siringhe e diluente salino, in vista della somministrazione delanti – Covid in arrivo. Ora il commissario all’emergenza Domenicodà ufficialmente il via a un’ulteriore gara, questa volta per ilmento del personale sanitario da impiegare durante tutta la campagna vaccinale. Si tratta di un bando per 3e 12da chiamare in servizio a tempo determinato durante i prossimi mesi. Scadenze e tempi di assunzione L’avviso pubblico ufficiale è stato emanato dal commissario poche ore fa, le candidature potranno essere fatte a partire dal 16 dicembre. La gara avrà scadenza il 28 dicembre con un’assunzione prevista per un massimo ...

Notiziedi_it : Coronavirus, Arcuri recluta 3mila medici e 12mila infermieri. «Chiamata alle armi per il vaccino» - nenanavi : RT @fanpage: Il commissario Arcuri annuncia il #vaccineday - Dome689 : RT @Open_gol: «Se fossimo in guerra sarebbe una sorta di chiamata alle armi» Il commissario Domenico Arcuri - Open_gol : «Se fossimo in guerra sarebbe una sorta di chiamata alle armi» Il commissario Domenico Arcuri - fanpage : Il commissario Arcuri annuncia il #vaccineday -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Arcuri Coronavirus, Arcuri: "Con terza ondata difficile campagna vaccinale" AGI - Agenzia Giornalistica Italia Vaccino, appello di Arcuri a medici in pensione e neolaureati: «Aiutateci, Natale sia ultimo sacrificio»

«Speriamo che Natale sia l'ultimo sacrificio», ha detto Domenico Arcuri, commissario per l'emergenza Covid in Italia, lanciando poi un appello a medici in pensione ...

CORONAVIRUS. ARCURI: “LA CURVA SI STA CONGELANDO, PRUDENZA PER IL PERIODO DI NATALE”

“La curva si sta congelando. Speriamo che Natale sia l’ultimo sacrificio”. Sono le parole del commissario straordinario Domenico Arcuri a proposito dell’emergenza ...

«Speriamo che Natale sia l'ultimo sacrificio», ha detto Domenico Arcuri, commissario per l'emergenza Covid in Italia, lanciando poi un appello a medici in pensione ...“La curva si sta congelando. Speriamo che Natale sia l’ultimo sacrificio”. Sono le parole del commissario straordinario Domenico Arcuri a proposito dell’emergenza ...