Coronavirus, altri 11 morti nelle Marche in un giorno / La mappa del contagio in tempo reale (Di venerdì 11 dicembre 2020) ANCONA - Epidemia di coronaviru s , ancora tanti morti nelle Marche. l Servizio Sanità della Regione Marche ha infatti comunicato che nelle ultime 24 ore si sono verificati undici decessi. Si tratta ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 11 dicembre 2020) ANCONA - Epidemia di coronaviru s , ancora tanti. l Servizio Sanità della Regioneha infatti comunicato cheultime 24 ore si sono verificati undici decessi. Si tratta ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, 18.727 nuovi casi in Italia e altri 761 morti #coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus, altri 993 morti e 23.225 nuovi contagi - DPCgov : ?????????? L’impegno dei volontari di #protezionecivile ci ricorda quotidianamente il senso più concreto dello stare ac… - Noovyis : (Coronavirus, il Veneto è la Regione con più casi al giorno. Ma per Zaia “servono altri criteri, noi facciamo tanti… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: Altri 761 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 63.387: Sale a 1.578.907 morti nel Mondo… -