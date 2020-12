Coronavirus, 18.727 nuovi casi e 761 decessi in 24 ore (Di venerdì 11 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Prosegue, anche se leggermente, la crescita dei contagi in Italia. I nuovi positivi, secondo i dati del Ministero della Salute sono 18.727, contro i 16.999 delle 24 ore precedenti. Calano i decessi: 761 i morti (ieri erano stati 887). Sono invece 24.169 i guariti, mentre gli attualmente positivi si riducono di 6.204 toccando quota 690.323.L’incremento dei casi è anche da attribuire all’aumento dei tamponi: 190.461 in crescita rispetto ai 171.586 processati ieri, con un rapporto tamponi/positivi che si conferma sotto il 10%, esattamente al 9,8. Non si arresta il trend positivo con la minore pressione sugli ospedali. I pazienti nei reparti ordinari sono 28.562 (-526), mentre le terapie intensive si riducono di 26 unità toccando il numero complessivo di 3.265 anche se si registrano 208 nuovi ingressi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Prosegue, anche se leggermente, la crescita dei contagi in Italia. Ipositivi, secondo i dati del Ministero della Salute sono 18.727, contro i 16.999 delle 24 ore precedenti. Calano i: 761 i morti (ieri erano stati 887). Sono invece 24.169 i guariti, mentre gli attualmente positivi si riducono di 6.204 toccando quota 690.323.L’incremento deiè anche da attribuire all’aumento dei tamponi: 190.461 in crescita rispetto ai 171.586 processati ieri, con un rapporto tamponi/positivi che si conferma sotto il 10%, esattamente al 9,8. Non si arresta il trend positivo con la minore pressione sugli ospedali. I pazienti nei reparti ordinari sono 28.562 (-526), mentre le terapie intensive si riducono di 26 unità toccando il numero complessivo di 3.265 anche se si registrano 208ingressi ...

