Copertina storica sul Time: Joe Biden e Kamala Harris sono le persone dell'anno

Come racconta sul Agi.it Massimo Basile, Joe Biden e Kamala Harris sono stati nominati dal magazine Time "persone dell'anno" per il 2020. Il riconoscimento, annunciato dal cantautore Bruce Springsteen alla fine di uno ...

Secondo il direttore Edward Felsenthal, la coppia ha "mostrato che le forze dell'empatia sono più grandi delle furie della divisione" ...

La copertina Per «Time» sono Joe Biden e Kamala Harris i personaggi dell'anno

Il riconoscimento, annunciato da Bruce Springsteen alla fine di uno speciale di un'ora su Nbc, è il primo che viene assegnato dal celebre magazine a un presidente eletto e a un suo vice ...

Secondo il direttore Edward Felsenthal, la coppia ha "mostrato che le forze dell'empatia sono più grandi delle furie della divisione"