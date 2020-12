"Continuo a fare il giornalista. E chi non gradisce, si ciucci il dito". Del Debbio, un pesantissimo sfogo: chi c'è nel mirino? | Video (Di venerdì 11 dicembre 2020) La puntata di Dritto e Rovescio in onda su Rete 4 giovedì 10 dicembre si apre con "una questione personale", affrontata con lo sguardo dritto in camera direttamente dal padrone di casa, Paolo Del Debbio. Già, perché nelle ultime ore, proprio come avvenne anni fa, si è fatto un gran parlare della sua possibile candidatura a primo cittadino meneghino. Tutte balle. "Nei giorni scorsi sono venute fuori molte voci su una mia candidatura a sindaco di Milano, non è la prima volta - ha premesso Del Debbio nel suo messaggio -. Per rispetto del mio pubblico e dei miei ospiti, poiché qui si tratta di politica, vi dico che non sono candidato a nulla, non sarò candidato a nulla, Continuo a fare il mio mestiere. A chi piace, bene, a chi non piace cambia canale. Ma io Continuo a fare il mio mestiere: ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) La puntata di Dritto e Rovescio in onda su Rete 4 giovedì 10 dicembre si apre con "una questione personale", affrontata con lo sguardo dritto in camera direttamente dal padrone di casa, Paolo Del. Già, perché nelle ultime ore, proprio come avvenne anni fa, si è fatto un gran parlare della sua possibile candidatura a primo cittadino meneghino. Tutte balle. "Nei giorni scorsi sono venute fuori molte voci su una mia candidatura a sindaco di Milano, non è la prima volta - ha premesso Delnel suo messaggio -. Per rispetto del mio pubblico e dei miei ospiti, poiché qui si tratta di politica, vi dico che non sono candidato a nulla, non sarò candidato a nulla,il mio mestiere. A chi piace, bene, a chi non piace cambia canale. Ma ioil mio mestiere: ...

