Conte | il Movimento e il contratto con Rousseau Parla D’Uva M5S

Leggi su formiche

(Di venerdì 11 dicembre 2020) La nuova configurazione dela margine degli Stati Generali, l’affaire Mes e gli equilibri del Governo. Le scelte del premier Giuseppee l’affaccio europeo sulle risorse del Recovery Fund. Francesco, deputato questore M5S, conferma il “pieno appoggio al capo del Governo, le cui decisioni ci permetteranno di uscire dalla grave crisi che attanaglia il nostro Paese”. Onorevole, leidi piena fiducia. Ma gli strappi nella maggioranza, specie sul voto al Mes, non sono mancati. Abbiamo votato a favore della risoluzione sulla relazione del premier in vista dell’ultimo Consiglio europeo, siamo consapevoli del momento delicato che l’Italia sta attraversando. In qualche modo si tratta di una presa di coscienza, un atto di responsabilità. Nella maggioranza ci sono discussioni in ...