CONSIGLIO DI STATO AUTORIZZA L’USO DELL’IDROSSICLOROCHINA NELLA TERAPIA ANTI COVID

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Ildidice sì alcomeper-19, purché sia prescritta da un medico, e conferma la decisione dell’Agenzia del farmaco di escludere il farmaco dalla rimborsabilità Ssn. Oggi infatti la III Sezione deldiha infatti accolto, in sede cautelare, il ricorso di un gruppo di medici di base e ha sospeso la nota del 22 luglio 2020 dell’Aifa che vietava la prescrizione off label (ossia per un uso non previsto dal bugiardino)per la lotta al19. Lo avevamo detto da mesi nei nostri articoli e nell’intervista con la famosa virologa cinessa la dott.ssa Li Meng Yan. Le terapie esistono ma vengono ostacolate ormai da mesi, ...

matteosalvinimi : 'IRRAGIONEVOLE VIETARNE L'USO'. Il Consiglio di Stato ha detto sì all'utilizzo dell'idrossiclorochina, è una notiz… - RobertoBurioni : 2+2 continuerà a fare 4 anche se il Consiglio di Stato sentenzierà che può fare pure 5. - LegaSalvini : COLPO DI SCENA, IL CONSIGLIO DI STATO DICE SI ALL'IDROSSICLOROCHINA ACCOGLIENDO IL RICORSO DEI MEDICI CONTRO LA NOT… - Le_Baron__Rouge : RT @gr_grim: 'La perdurante incertezza circa l'efficacia terapeutica dell' idrossiclorochina, [...] non è ragione sufficiente sul piano giu… - enzocnit : RT @AntonioSocci1: Covid, cure con idrossiclorochina: ok da Consiglio di Stato -

