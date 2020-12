Consigliere insulta giornalista | Ruotolo prende posizione | “Fatto gravissimo”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Insulti che suonano come minacce pronunciate attraverso messaggi vocali dalcomunale e regionale Marco Nonno e rivolti contro ilLuigi Roano de Il Mattino mentre raccontava la seduta notturna del Consiglio comunale di Napoli. Esprimo la solidarietà a Roano e condanno l’azione di Nonno mirata a condizionare il lavoro del. Ci sono strumenti di legge, come la rettifica, per esprimere il proprio diritto di replica. Non è accettabile il linguaggio violento adoperato da Nonno“. Lo afferma in una nota il senatore napoletano Sandrodel Gruppo Misto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.