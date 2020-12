Consigli Fantacalcio 11^ Giornata Serie A: Rebic e Vlahovic, tocca a voi? (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ritorna l’appuntamento con i Consigli Fantacalcio sulla 11^ Giornata di Serie A che inizierà con l’anticipo del venerdì tra Sassuolo e Benevento Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostri Consigli Fantacalcio su chi schierare, e chi magari no, nella 10^ Giornata di Serie A: Sassuolo-Benevento. I neroverdi sperano di ritrovare la via della rete che sembra incredibilmente smarrita. Fiducia sin dalle fondamenta nella banda De Zerbi: sì ai difensori Made in Brasil Marlon e Rogerio, ai trequartisti titolari Berardi–Djuricic–Boga e, perché no, all’exploit del giovane Raspadori. Campani in buona condizione ma la trasferta del Mapei Stadium appare una montagna da scalare. Non esagerate, anche se Tuia sta migliorando al centro della difesa. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ritorna l’appuntamento con isulla 11^diA che inizierà con l’anticipo del venerdì tra Sassuolo e Benevento Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostrisu chi schierare, e chi magari no, nella 10^diA: Sassuolo-Benevento. I neroverdi sperano di ritrovare la via della rete che sembra incredibilmente smarrita. Fiducia sin dalle fondamenta nella banda De Zerbi: sì ai difensori Made in Brasil Marlon e Rogerio, ai trequartisti titolari Berardi–Djuricic–Boga e, perché no, all’exploit del giovane Raspadori. Campani in buona condizione ma la trasferta del Mapei Stadium appare una montagna da scalare. Non esagerate, anche se Tuia sta migliorando al centro della difesa. ...

