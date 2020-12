Congresso CESI, Pacifico presenta mozione CISAL-CONFEDIR su regole del lavoro ai tempi del Covid (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – Regolamentazione dello smart working, aggiornamento dell’elenco delle attività professionali a rischio biologico, ricollocamento, licenziamento, contratto a termine, precariato, salario minimo e parità salariale di genere, informazione e consultazione dei lavoratori. Questi i temi al centro della mozione presentata da CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori) e CONFEDIR(Confederazione Autonoma dei Dirigenti, Quadri e Direttivi della Pubblica Amministrazione), in occasione del Congresso per i trent’anni dalla fondazione della Confederazione europea dei sindacati indipendenti (CESI). “Come delegazione CONFEDIR e CISAL – ha affermato Marcello Pacifico, vicepresidente Accademia CESI – ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – Regolamentazione dello smart working, aggiornamento dell’elenco delle attività professionali a rischio biologico, ricollocamento, licenziamento, contratto a termine, precariato, salario minimo e parità salariale di genere, informazione e consultazione dei lavoratori. Questi i temi al centro dellata da(Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori) e(Confederazione Autonoma dei Dirigenti, Quadri e Direttivi della Pubblica Amministrazione), in occasione delper i trent’anni dalla fondazione della Confederazione europea dei sindacati indipendenti (). “Come delegazione– ha affermato Marcello, vicepresidente Accademia– ...

