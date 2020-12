Conferenza stampa Inzaghi: «Immobile affaticato, sarà da valutare» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia di Lazio-Hellas Verona Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro l’Hellas Verona. CHAMPIONS – «Sono contentissimo per quanto fatto in Champions. Abbiamo realizzato un sogno, sono contento per i miei ragazzi e la società. Dopo questa grande gioia, dobbiamo essere bravissimi a trasferire questa euforia sul campo. Il tempo è brevissimo. Domani avremo una partita molto molto complicata da affrontare nel migliore dei modi». Immobile – «Non so esattamente come stanno i ragazzi più impiegati. Ieri abbiamo avuto una seduta di scarico. Domani valuterò. Immobile è uno di quelli più affaticati, sarà da valutare insieme a tutti gli altri». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Simoneha parlato alla vigilia di Lazio-Hellas Verona Simone, allenatore della Lazio, ha parlato inalla vigilia della partita casalinga contro l’Hellas Verona. CHAMPIONS – «Sono contentissimo per quanto fatto in Champions. Abbiamo realizzato un sogno, sono contento per i miei ragazzi e la società. Dopo questa grande gioia, dobbiamo essere bravissimi a trasferire questa euforia sul campo. Il tempo è brevissimo. Domani avremo una partita molto molto complicata da affrontare nel migliore dei modi».– «Non so esattamente come stanno i ragazzi più impiegati. Ieri abbiamo avuto una seduta di scarico. Domani valuterò.è uno di quelli più affaticati,dainsieme a tutti gli altri». Leggi su ...

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Recovery: la conferenza stampa di Conte Agenzia ANSA Natale Covid, Conte apre agli spostamenti tra Comuni: «Ma il Parlamento si assuma responsabilità»

Natale e spostamenti. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte in conferenza stampa da Bruxelles al termine dei lavori del Consiglio europeo e dell'Eurosummit ...

Consiglio Ue, Conte: "Sì a deroghe agli spostamenti fra piccoli Comuni, ma il Parlamento se ne assumerà la responsabilità"

Tra i temi affrontati nella conferenza stampa da Bruxelles, Conte è tornato a parlare anche delle restrizioni per i giorni di Natale e Capodanno, che ritiene fondamentali per ridurre i contagi e ...

Tra i temi affrontati nella conferenza stampa da Bruxelles, Conte è tornato a parlare anche delle restrizioni per i giorni di Natale e Capodanno, che ritiene fondamentali per ridurre i contagi e ...