Condannato da adolescente, giustiziato a 40 anni negli Usa. È il più giovane da 70 anni (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nella notte, nella prigione federale di Terre Haute in Indiana, il quarantenne Brandon Bernard, detenuto nel braccio della morte, è stato giustiziato diventando così il più giovane Condannato a essere ucciso negli ultimi 70 anni. A niente sono servite le sue richieste di clemenza, respinte dalla Corte Suprema statunitense, per l’omicidio di una coppia di religiosi dell’Iowa, commesso insieme a Christopher Vialva nel 1999, appena maggiorenne. Ai giudici Stephen Breyer, Sonia Sotomayor ed Elena Kagan erano state richieste ulteriori due settimane (negate), in modo da avviare una petizione per salvargli la vita. “Mi dispiace. Sono le uniche parole che posso dire che catturano completamente come mi sento ora e come mi sono sentito quel giorno”, ha detto Bernard rivolto alla famiglia delle ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nella notte, nella prigione federale di Terre Haute in Indiana, il quarantenne Brandon Bernard, detenuto nel braccio della morte, è statodiventando così il piùa essere uccisoultimi 70. A niente sono servite le sue richieste di clemenza, respinte dalla Corte Suprema statunitense, per l’omicidio di una coppia di religiosi dell’Iowa, commesso insieme a Christopher Vialva nel 1999, appena maggiorenne. Ai giudici Stephen Breyer, Sonia Sotomayor ed Elena Kagan erano state richieste ulteriori due settimane (negate), in modo da avviare una petizione per salvargli la vita. “Mi dispiace. Sono le uniche parole che posso dire che catturano completamente come mi sento ora e come mi sono sentito quel giorno”, ha detto Bernard rivolto alla famiglia delle ...

SkyTG24 : #BrandonBernard era stato condannato per omicidio nel 1999 da adolescente, diventando così il piu' giovane detenuto… - SolariPonti : RT @RSInews: Nuova esecuzione negli Stati Uniti Giustiziato il 40enne Brandon Bernard, condannato per un omicidio da adolescente - È la pri… - RSInews : Nuova esecuzione negli Stati Uniti Giustiziato il 40enne Brandon Bernard, condannato per un omicidio da adolescente… - il_wlitalia : RT @kulturjam: Brandon Bernard, 40 anni, era stato condannato nel 1999 per omicidio quando era adolescente. Trump con la sua amministrazion… - egli_lui : RT @kulturjam: Brandon Bernard, 40 anni, era stato condannato nel 1999 per omicidio quando era adolescente. Trump con la sua amministrazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Condannato adolescente Usa: giustiziato il condannato a morte più giovane Agenzia ANSA Nuova esecuzione negli Stati Uniti

Giustiziato il 40enne Brandon Bernard, condannato per un omicidio da adolescente - È la prima esecuzione dopo la sconfitta elettorale di Trump ...

Giustiziato Brandon Bernard, il più giovane condannato a morte degli Stati Uniti

Brandon Bernard è stato giustiziato nella notte in Indiana per un duplice omicidio che aveva commesso ancora da adolescente. Si trattava del più (...) ...

Giustiziato il 40enne Brandon Bernard, condannato per un omicidio da adolescente - È la prima esecuzione dopo la sconfitta elettorale di Trump ...Brandon Bernard è stato giustiziato nella notte in Indiana per un duplice omicidio che aveva commesso ancora da adolescente. Si trattava del più (...) ...