Conclusione Stati Generali ed elezione tesoriere: i risultati delle votazioni (Di venerdì 11 dicembre 2020) Alle ore 12:00 di oggi, venerdì 11 dicembre 2020, si è conclusa la consultazione su Rousseau attraverso la quale gli iscritti abilitati al voto hanno potuto esprimere le loro preferenze sui 23 quesiti, redatti dal Capo Politico, sulle conclusioni del documento di sintesi degli Stati Generali. Nella stessa occasione l’Assemblea degli iscritti, come previsto da Statuto, è stata convocata per eleggere su proposta del Garante Beppe Grillo il nuovo tesoriere Claudio Cominardi. Per i 24 quesiti redatti dal Capo Politico hanno partecipato alle votazioni da un minimo di 15812 iscritti a un massimo di 17154. Di seguito pubblichiamo l’esito delle votazioni certificate dal Notaio che ne ha garantito la regolarità (i risultati saranno depositati presso due notai): 1) 23 quesiti ... Leggi su ilblogdellestelle (Di venerdì 11 dicembre 2020) Alle ore 12:00 di oggi, venerdì 11 dicembre 2020, si è conclusa la consultazione su Rousseau attraverso la quale gli iscritti abilitati al voto hanno potuto esprimere le loro preferenze sui 23 quesiti, redatti dal Capo Politico, sulle conclusioni del documento di sintesi degli. Nella stessa occasione l’Assemblea degli iscritti, come previsto da Statuto, è stata convocata per eleggere su proposta del Garante Beppe Grillo il nuovoClaudio Cominardi. Per i 24 quesiti redatti dal Capo Politico hanno partecipato alleda un minimo di 15812 iscritti a un massimo di 17154. Di seguito pubblichiamo l’esitocertificate dal Notaio che ne ha garantito la regolarità (isaranno depositati presso due notai): 1) 23 quesiti ...

LuigiAssecasa : RT @Luca_Sut: Dalle 12 di oggi fino alle 12 di domani, si votano su #Rousseau i 23 quesiti redatti dal Capo Politico del @Mov5Stelle sulle… - CastellinoLuigi : RT @Luca_Sut: Dalle 12 di oggi fino alle 12 di domani, si votano su #Rousseau i 23 quesiti redatti dal Capo Politico del @Mov5Stelle sulle… - sergimagugliani : RT @carlakak: Oggi su ROUSSEAU si vota per decidere se la figura del Capo politico debba essere sostituita da un direttorio. IO VOTO NO a… - ADeborahF : RT @ElioLannutti: Conclusione Stati Generali ed elezione tesoriere: oggi e domani si vota. Ho votato i 24 quesiti con piacere. Specie la no… - enkidC : Quando mi dispero, ricordo che nel corso di tutta la storia la via dell’amore e della verità ha sempre trionfato. C… -

Ultime Notizie dalla rete : Conclusione Stati Covid-19, i bambini contagiano la metà degli adulti. Gli ultimi studi lo confermano Orizzonte Scuola Appello Ue per liberazione pescatori in Libia

BRUXELLES - L'Unione europea ha lanciato oggi un appello affinchè le autorità libiche "rilascino immediatamente i pescatori italiani trattenuti da settembre senza che sia stata avviata alcuna procedur ...

Mafia: legale Mannino, 'assoluzione inevitabile conclusione di un'ossessione giudiziaria'

Palermo, 11 dic. (Adnkronos) - L'assoluzione definitiva dell'ex ministro Calogero Mannino nel processo sulla trattativa tra Stato e mafia "è la inevitabile conclusione di una sorta di ossessione giudi ...

BRUXELLES - L'Unione europea ha lanciato oggi un appello affinchè le autorità libiche "rilascino immediatamente i pescatori italiani trattenuti da settembre senza che sia stata avviata alcuna procedur ...Palermo, 11 dic. (Adnkronos) - L'assoluzione definitiva dell'ex ministro Calogero Mannino nel processo sulla trattativa tra Stato e mafia "è la inevitabile conclusione di una sorta di ossessione giudi ...