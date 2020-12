Concluse nel Lazio le riprese di ‘Umami – Il Quinto Sapore’, diretto da Angelo Frezza, con Karin Proia, Angelo Orlando, Daphne Scoccia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Si sono appena Concluse le riprese di ‘Umami – Il Quinto Sapore’, commedia per la regia di Angelo Frezza (Sweet Sweet Marja), interpretata da Karin Proia, Angelo Orlando, Daphne Scoccia, Enrico Oetiker e Antonella Laganà. Nel cast anche Antonella Ponziani, già interprete di Intervista, diretta da Federico Fellini e vincitrice di David di Donatello e Nastro d’Argento per Verso Sud. Le riprese del film, iniziate ad Ascoli Piceno lo scorso 4 novembre, si sono spostate per tre settimane di set in Calabria, nello specifico in location quali Villa Zerbi a Taurianova, Villa Olga a Reggio Calabria e in numerosi luoghi sparsi ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 dicembre 2020) Si sono appenaledi– Il, commedia per la regia di(Sweet Sweet Marja), interpretata da, Enrico Oetiker e Antonella Laganà. Nel cast anche Antonella Ponziani, già interprete di Intervista, diretta da Federico Fellini e vincitrice di David di Donatello e Nastro d’Argento per Verso Sud. Ledel film, iniziate ad Ascoli Piceno lo scorso 4 novembre, si sono spostate per tre settimane di set in Calabria, nello specifico in location quali Villa Zerbi a Taurianova, Villa Olga a Reggio Calabria e in numerosi luoghi sparsi ...

DPCgov : #7dicembre??? Concluse le attività di recupero delle #ecoballe nel Golfo di Follonica ?? 295 km² di area investigata… - cinemastudi : Concluse nel Lazio le riprese di 'Umami - Il Quinto Sapore', diretto da Angelo Frezza - agentearancio1 : @LBoschetti @kissyftlouis non capisco l'assedio di tobruck trovo solo informazioni riguardo ad una battagli aerea n… - AntDoinel : @cris_cersei @borghi_claudio @lexmonetae Nel poema di Browning non concluse un tubo, mi pare. In ogni caso, lottare sino all'ultimo pugno. - VoceCamuna : Nove opere in Vallecamonica e Sebino inserite nel Piano Marshall della @RegLombardia sono già state realizzate -

Ultime Notizie dalla rete : Concluse nel Concluse nel Lazio le riprese di 'Umami - Il Quinto Sapore', diretto da Angelo Frezza, con Karin Proia, Angelo Orlando, Daphne Scoccia RomaDailyNews L’Anpi di Reggio ricorda l’impegno di Lidia Menapace

L’INTERVENTO L’Anpi reggiana si associa ai tanti attestati di stima e riconoscenza nei confronti di Lidia Menapace, che hanno ricordato il suo impegno di partigiana, pacifista e femminista e la sua mi ...

“Pirellone” del Fvg in Porto vecchio a Trieste: luci e ombre di una partita milionaria

Comune “allettato” dai 26 milioni per le opere di urbanizzazione. Ma la Regione deve vendere prima alcuni pezzi da 90 ...

L’INTERVENTO L’Anpi reggiana si associa ai tanti attestati di stima e riconoscenza nei confronti di Lidia Menapace, che hanno ricordato il suo impegno di partigiana, pacifista e femminista e la sua mi ...Comune “allettato” dai 26 milioni per le opere di urbanizzazione. Ma la Regione deve vendere prima alcuni pezzi da 90 ...