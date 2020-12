Comune diffonde per le strade audio di film a luci rosse al posto dei canti natalizi | cittadini scandalizzati

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Una vicenda singolare quella accaduta in undel foggiano dove dagli altoparlanti, posti lungo la strada, all’improvviso si sono iniziati a sentiredi. Invece delle tradizionali musichee isono rimastinell’ascoltare, in diffusione per tutta la città, suoni dall’esplicito contenuto ambiguo. Sul caso è immediatamente intervenuto la vicesindaco e assessore al turismo del luogo in questione. Già prima di questo increscioso accaduto, un altro fatto singolare si era verificato nello stesso. Durante una conferenza in streaming infatti, alcune “persone col passamontagna” avrebbero fatto un’incursione via web pronunciando parole volgari. Le ipotesi sull’origine del fatto ...