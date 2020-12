(Di venerdì 11 dicembre 2020) Anche Salerno aderisce alla''''''"' '"'''' '"''"' '''"'"'' '' '"'''' ' '"''"'' promossa daCampania , al fine di sostenere, anche in vista dello shopping di Natale, gli ...

GazzettaSalerno : Compro sotto casa perchè mi sento a casa, la campagna social di Confcommercio. - cilentonotizie : 'COMPRO SOTTO CASA' CONFCOMMERCIO CAMPANIA PROMUOVE LO SHOPPING LOCALE - @cilentonotizie - PicenoNews24 : Al via la campagna di Confcommercio “Compro sotto casa” - epviphany : succede che mi compro i maglioni oversize e poi mi lamento perché si accumulano sotto la giacca - ADM_assdemxmi : RT @lorenteggio: #commercio #rho #sindaco “Lo compro sotto casa”: testimonial d’eccezione per sostenere i negozi di Rho -

Ultime Notizie dalla rete : Compro sotto

varesenews.it

E' entrata nel vivo la campagna provinciale di Confcommercio denominata "Compro sottocasa perché mi sento a casa" per sostenere, anche in vista del Natale, gli acquisti nei negozi di vi ...Anche Salerno aderisce alla campagna “???????????? ?????????? ???????? ????????????´ ???? ?????????? ?? ????????” promossa da Confcommercio Campania, al fine di sostenere, anche in vista dello shoppin ...