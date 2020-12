Come attivare il Cashback di Stato | carte | condizioni e limiti

Leggi su navigaweb

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Con non poche difficoltà l'8 Dicembre 2020 si è assistito alla partenza dell'attesissimodi, un’iniziativa che fa parte del nuovo Piano Italia Cashless previsto dal Governo, volta a premiare chi utilizza strumenti di pagamenti elettronici per gli acquisti effettuati nel mese in corso esclusivamente in negozi fisici. Il problema principale rilevato anche sui social network il giorno stesso dell'avvio dell'iniziativa, vanificando gli acquisti fatti, èl'impossibilità di registraredi credito e bancomat sull'applicazione IO, fuori uso a seguito delle numerose richieste. Colpa di un Click Day prevedibile nonché di una mancata registrazione dei sistemi di pagamento preventiva utile ad usufruire delnei tempi corretti. Oggi i problemi di attivazione del ...