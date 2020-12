(Di venerdì 11 dicembre 2020) DalUe, il presidente del Consiglio, Charles Michel, annuncia: "Abbiamo deciso di ridurre ledi almeno il 55%il 2020. L'Europa è leader in questa lotta al cambiamentotico" Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Clima: intesa al summit europeo Entro il 2030 -55% di emissioni - TRIESTEALLNEWS : Clima 2030: nuova intesa per il taglio delle emissioni del 55% - - Renzoseccia : RT @Omar_Ciani: #Clima: intesa al summit #Ue, taglio emissioni del 55% entro il 2030 - Omar_Ciani : #Clima: intesa al summit #Ue, taglio emissioni del 55% entro il 2030 - AndyNewspaper : RT @Agenzia_Ansa: Clima, intesa al summit Ue per il taglio del 55% delle emissioni entro il 2030 #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Clima intesa

Agenzia ANSA

Una tappa cruciale sulla via della COP26. Così l’Onu presenta il Climate Ambition Summit che si apre il 12 dicembre per combattere il riscaldamento globale ...Una nottata di discussioni e poi l’accordo. Il Consiglio europeo ha raggiunto l’intesa sul taglio delle emissioni, come confermato dal presidente Charles Michel: “L’Europa è la leader nella lotta cont ...