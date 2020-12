Clima | intesa al Consiglio Europeo | “Taglio delle emissioni del 55% entro il 2030” Von der Leyen | “Verso la neutralità nel 2050”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Una nottata di discussioni e poi l’accordo. Ilha raggiunto l’sul taglio, come confermato dal presidente Charles Michel: “L’Europa è la leader nella lotta contro i cambiamentitici. Abbiamo deciso di tagliare ledi almeno il 55%il 2030?. È questa la principale novità del testo sulla lotta ai surriscaldamento globale, che durante il summit ha rischiato di arenarsi irrimediabilmente. A puntare i piedi, secondo quanto si apprende, sono alcuni Paesi dell’Est, soprattutto la Polonia, ancora fortemente dipendenti dal carbone per soddisfare i loro fabbisogni energetici. La discussione si sarebbe incagliata in particolare sulle misure di accompagnamento che dovrebbero agevolare il raggiungimento ...