Clima, Greta Thunberg condanna i leader mondiali: "Parole vuote, non stanno facendo nulla per cambiare le cose" (Di venerdì 11 dicembre 2020) L'attivista svedese per il Clima Greta Thunberg condanna le "Parole vuote" dei leader mondiali in un videomessaggio diffuso sabato, prima del quinto anniversario dell'accordo di Parigi sul Clima. Greta, la figura di riferimento del movimento di protesta per il Clima Fridays for Future, chiede ai governi di fissare obiettivi annuali per le emissioni a partire da adesso, e non prevederle per il 2030 o il 2050, anni utilizzati nella maggior parte degli accordi internazionali sui gas serra. La figura di spicco del movimento per il Clima invita le persone ad agire, in una giornata di 2.500 manifestazioni pianificate in tutto il mondo dal gruppo, molte delle quali sono online a causa del ...

