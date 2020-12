Cisl: piano freddo, chiediamo tavolo con Prefetto (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma – Cosi’, in una nota, Carlo Costantini, segretario generale Cisl Roma Capitale Rieti: “Come ogni anno, purtroppo, arriva il freddo e il Comune di Roma si trova impreparato ad accogliere centinaia di senzatetto che vivono nella nostra citta’.” Continua la Cisl: “Con l’aggravante, quest’anno, dell’emergenza Covid e la necessita’ di dover gestire al meglio le strutture di accoglienza per evitare il diffondersi della pandemia tra operatori e ospiti.” “Per questo ci uniamo all’appello alle istituzioni lanciato in questi giorni dalla Caritas di Roma affinche’ venga approntato al piu’ presto un piano di emergenza per i mesi invernali”, prosegue la Cisl. “Un appello analogo, a fare presto, che e’ arrivato anche dalla Comunita’ di Sant’Egidio e dalle Acli di Roma. Appelli di cui condividiamo lo spirito e ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma – Cosi’, in una nota, Carlo Costantini, segretario generaleRoma Capitale Rieti: “Come ogni anno, purtroppo, arriva ile il Comune di Roma si trova impreparato ad accogliere centinaia di senzatetto che vivono nella nostra citta’.” Continua la: “Con l’aggravante, quest’anno, dell’emergenza Covid e la necessita’ di dover gestire al meglio le strutture di accoglienza per evitare il diffondersi della pandemia tra operatori e ospiti.” “Per questo ci uniamo all’appello alle istituzioni lanciato in questi giorni dalla Caritas di Roma affinche’ venga approntato al piu’ presto undi emergenza per i mesi invernali”, prosegue la. “Un appello analogo, a fare presto, che e’ arrivato anche dalla Comunita’ di Sant’Egidio e dalle Acli di Roma. Appelli di cui condividiamo lo spirito e ...

