Ciclismo | Bianchi presenta le nuove bici per la stagione 2021 dell’australiana GreenEDGE Cycling

(Di venerdì 11 dicembre 2020) In attesa di conoscere quello che sarà il nuovo nome della Mitchelton-Scott, la squadra World Tour dal passaporto australiano, affronterà lain perfetto stile italiano, con tre modelli completamente rinnovati dal punto di vista estetico dello storico marchio tricolore. Gli atleti e le atlete dellasi ritroveranno in sella alla nuova all-rounder Specialissima con freno a disco, che sarà a disposizione del team insieme alla Oltre XR4 e Aquila. Un nuovo approccio grafico ed un profondo rinnovamento nelle colorazioni segnano l’inizio dellaper, il marchio diche ha conquistato la vetta della classifica UCI World Tour 2020. Pur conservando l’eleganza dello stile italiano che ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Bianchi

TUTTOBICIWEB.it

In attesa di conoscere quello che sarà il nuovo nome della Mitchelton-Scott, la squadra World Tour dal passaporto australiano, affronterà la stagione 2021 in perfetto stile italiano, con tre modelli c ...Siena, 10 dicembre 2020 - Nel momento in cui lo sport piange Paolo Rossi, Giancarlo Brocci - grande innamorato della bici e ideatore principale dell’Eroica a Gaiole in Chianti, ha voluto ricordare Pab ...