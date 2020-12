“Ciao Claudia” | muore nota avvocatessa a Napoli | il dolore e la dedica dei Giuristi democratici

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “Claudia Piccolino se ne va, ma ci lascia un grande patrimonio”. E’ morta lanapoletana Claudia Piccolino, 53 anni. “Donna intelligente, e avvocato combattente! Compagna d’infanzia e di scuola”, scrivono gli amici sui social. “Cara compagna del mio cuore, perdo una sorella. Ciao Claudia, su quante strade ci siamo incontrate e riconosciute, quanto impegno profuso. Quanto amore, quanto impegno per questo mondo da salvare. Ti porterò nel cuore, come chi ti ha amata tanto, così l’oblio mai ti abbraccerà. Sarai con noi”. Questo invece il saluto del gruppo: “Se n’è andata Claudia Piccolino. Avvocata, per anni colonna portante dell’Esecutivo della nostra Associazione oltre che della sezione napoletana dei G.D. Giurista intelligente e ...