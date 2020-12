Ciaccheri | su politiche sportive fallimento totale Giunta Raggi

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma – Nel corso della conferenza stampa ‘Tutto fumo, niente sport’ e’ intervenuto il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo, dichiarando quanto segue: “Siamo reduci da un dolore profondo per il mondo dello sport per la rinuncia alla serie A di basket da parte della Virtus.” “Roma ha conosciuto con questa amministrazione il declino progressivo e drammatico della vocazione di Roma a grande capitale dello sport internazionale. Dalle grandi questioni, come la rinuncia alla olimpiadi, al ruolo del Comune nella garanzia del diritto allo sport a partire dal territorio come l’utilizzo delle palestre scolastiche per le attivita’di base, laha fallito completamente.” Prosegue: “La questione dei canoni di affitto dell’impiantistica sportiva municipale sono l’ennesimo atto di disattenzione ...