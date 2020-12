Ci sono ancora problemi con il caricamento delle carte di credito per l’extra cashback di Natale (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Foto: flickr.com)A ormai tre giorni dall’avvio ufficiale dell’extra cashback di Natale, utenti segnanalano ancora disservizi quando provano a registrare i propri metodi di pagamento sull’app Io. Nonostante gli aggiornamenti e le rassicurazioni dell’azienda PagoPa, che gestisce l’applicazione, ancora nei giorni scorsi tanti cittadini hanno evidenziato l’impossibilità di registrare in particolare alcune carte di credito o debito emesse dalle banche o le prepagate appartenenti a circuiti particolari. L’avviso è sempre lo stesso: “Si è verificato un errore temporaneo nel salvataggio di questa carta, riprova”. In particolare, alcune segnalazioni sono arrivate in merito a carte di debito di Intesa Sanpaolo o in relazione alla carta Vpay ... Leggi su wired (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Foto: flickr.com)A ormai tre giorni dall’avvio ufficiale deldi, utenti segnanalanodisservizi quando provano a registrare i propri metodi di pagamento sull’app Io. Nonostante gli aggiornamenti e le rassicurazioni dell’azienda PagoPa, che gestisce l’applicazione,nei giorni scorsi tanti cittadini hanno evidenziato l’impossibilità di registrare in particolare alcunedio debito emesse dalle banche o le prepagate appartenenti a circuiti particolari. L’avviso è sempre lo stesso: “Si è verificato un errore temporaneo nel salvataggio di questa carta, riprova”. In particolare, alcune segnalazioniarrivate in merito adi debito di Intesa Sanpaolo o in relazione alla carta Vpay ...

