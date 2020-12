Chiudere le relazioni diplomatiche con l' Egitto | annuncia Fico

Leggi su agi

(Di venerdì 11 dicembre 2020) AGi - "Come Camera dei deputati manterremo ferma la nostra azione rispetto alecon l'". Lo ha detto il presidente della Camera Robertoin una intervista ad Al Jazeera Arabic. "Siamo stati senza dubbio sconcertati da quanto scritto dai procuratori della Repubblica di Roma perché sono accuse alla sicurezza nazionale egiziana gravissime, delle parole agghiaccianti. Una descrizione delle torture che ha subito Regeni, sappiamo che è stato seguito e intercettato per 40 giorni, sequestrato, mantenuto prima in una caserma e poi in una stanza, la numero 13, del ministero degli Interni egiziano e questa situazione è di una gravità assoluta e tutto il popolo italiano è profondamente indignato". "Nell'ascoltare in commissione di inchiesta i procuratori della Repubblica ...