Chirurgia estetica, Francesco D'Andrea (Sicpre) scrive ai ministri di Salute e Università: "Rendere obbligatorio il titolo di specialista" (Di venerdì 11 dicembre 2020) Positivo l'incontro via web col ministero della Salute del presidente della Società italiana di Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica Francesco D'Andrea, dove si è posta all'attenzione dei rappresentanti del ministero della Salute la richiesta che il titolo di specializzazione sia il requisito necessario per svolgere l'attività di chirurgo plastico, portando avanti il discorso di applicare le regole del pubblico anche nel privato. «L'esito della riunione è stato molto positivo - commenta D'Andrea - lo staff del ministero si è preso del tempo per approfondire l'argomento e trovare soluzioni percorribili per colmare una carenza di regole nella libera professione che riguarda tutte le specialità compresa la nostra, e ha fissato un prossimo ...

