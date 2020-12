Chievo-Reggina | le formazioni ufficiali

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 11 dicembre 2020)è il secondo anticipo dell'undicesima giornata del campionato di Serie B. La squadra di Aglietti cerca una vittoria dopo aver conquistato solo un punto nelle ultime tre giornate. Tra gli ospiti non ci sarà in panchina il tecnico Toscano, squalificato: al suo posto il vice Michele Napoli.(4-4-2) – Semper; Mogos, Rigione, Gigliotti, Cotali; Garritano, Viviani, Palmiero, Canotto; Margiotta, De Luca. All.: Aglietti(3-5-2) – Plizzari; Delprato, Cionek, Loiacono; Rolando, Bianchi, De Rose, Crisetig, Di Chiara; Rivas, Bellomo. All.: Toscano.