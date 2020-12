Chiara Ferragni stupisce i fan: senza mascherina con la borsa Birkin da 130mila euro (Di venerdì 11 dicembre 2020) Chiara Ferragni stupisce i suoi fan con la borsa Birkin da 100mila euro mentre posa in Via Montenapoleone a Milano senza mascherina. Chiara Ferragni, come suo solito, ha condiviso dal suo account... Leggi su leggo (Di venerdì 11 dicembre 2020)i suoi fan con lada 100milamentre posa in Via Montenapoleone a Milano, come suo solito, ha condiviso dal suo account...

berlusconi : Mi sono complimentato con Chiara Ferragni e Fedez per l’Ambrogino d’oro, massimo riconoscimento che viene tributato… - VanityFairIt : Alcuni hanno fatto sognare, altri piangere, c’è chi ha dato speranza, chi è stato d’esempio e chi ci ha reso orgogl… - WellVbe_alright : RT @dollfacegjrl: se smettete di seguirmi non aspettatevi che io vi lasci col follow, non siete Chiara Ferragni o Fedez - delreysangel : RT @dollfacegjrl: se smettete di seguirmi non aspettatevi che io vi lasci col follow, non siete Chiara Ferragni o Fedez - mygilbertcutie : @stressedfra After, i documentari di Tiziano e di Chiara Ferragni (mi hanno detto che sono belli), poi maze runner… -