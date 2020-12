Chi era Kim Ki-Duk: la fine assurda del famoso regista sudcoreano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Kim Ki-Duk è morto oggi, 11 dicembre 2020, in Lettonia, all’età di 59 anni, per complicanze legate al Covid. Non pare che il regista avesse condizioni pregresse. Secondo quanto racconta il quotidiano lettone Delfi, il registra ha infatti trovato la morte in un ospedale in Lettonia. Ki-Duk si trovava nella Repubblica Baltica dal 20 novembre per ottenere dei finanziamenti il suo prossimo film, che sarebbe stato il ventiquattresimo. Il soggiorno in Lettonia sarebbe dovuto durare qualche mese, ragione per cui il regista stava per acquistare una casa a Jurmala e richiedere un permesso di soggiorno. Ma il direttore dell’Art Doc Fest di Riga, Vitalijs Manskis, ha detto che Kim non si era presentato all’incontro, non lasciando traccia. Tant’è che i suoi colleghi avevano iniziato a cercarlo negli ospedali. Fino alla notizia diffusa dal giornale lettone. La ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Kim Ki-Duk è morto oggi, 11 dicembre 2020, in Lettonia, all’età di 59 anni, per complicanze legate al Covid. Non pare che ilavesse condizioni pregresse. Secondo quanto racconta il quotidiano lettone Delfi, il registra ha infatti trovato la morte in un ospedale in Lettonia. Ki-Duk si trovava nella Repubblica Baltica dal 20 novembre per ottenere dei finanziamenti il suo prossimo film, che sarebbe stato il ventiquattresimo. Il soggiorno in Lettonia sarebbe dovuto durare qualche mese, ragione per cui ilstava per acquistare una casa a Jurmala e richiedere un permesso di soggiorno. Ma il direttore dell’Art Doc Fest di Riga, Vitalijs Manskis, ha detto che Kim non si era presentato all’incontro, non lasciando traccia. Tant’è che i suoi colleghi avevano iniziato a cercarlo negli ospedali. Fino alla notizia diffusa dal giornale lettone. La ...

