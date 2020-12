Chi è Valentina Fontana? La donna che ha conquistato il cuore di Gianluigi Nuzzi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 11 dicembre 2020)è la bellissima moglie di, giornalista di Quarto Grado. Di origine milanese ad oggi è una famosa giornalista freelance che lavora con Libero. Una passione che la accompagna da anni, ha conseguito una laurea in lettere presso la Statale di Milano. Si è dedicata al giornalismo da anni, ma si prende cura anche gli interessi del compagno e in passato ha lavorato per la a società ATM che si occupa di trasporti della città di Milano. Bellissimae molto solare non si sa molto della sua vita personale, dovrebbe avere la stessa età della sua dolce metà ed è molto attiva sul suo profilo Instagram. La vita privata diè felicemente innamorata e sposata con il ...