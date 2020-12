Chi è Luca Barbato, il marito di Samantha De Grenet (Di venerdì 11 dicembre 2020) Luca Barbato è il marito della showgirl Samantha De Grenet e padre di suo figlio Brando, nato nel 2006. La coppia ha vissuto un percorso molto particolare. Luca Barbato e Samantha De Grenet si sono infatti detti sì due volte. La prima volta risale al 2005 – il matrimonio civile è stato celebrato a Terni – mentre la seconda, avvenuta a seguito di diversi anni di separazione, nel 2015. Le seconde nozze sono state officiate con rito religioso. Per la De Grenet quello con Luca Barbato è stato il secondo matrimonio. La showgirl ed ex modella romana si è infatti sposata per la prima volta giovanissima con Pierfrancesco Micara, ma la loro unione è stata poi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020)è ildella showgirlDee padre di suo figlio Brando, nato nel 2006. La coppia ha vissuto un percorso molto particolare.Desi sono infatti detti sì due volte. La prima volta risale al 2005 – il matrimonio civile è stato celebrato a Terni – mentre la seconda, avvenuta a seguito di diversi anni di separazione, nel 2015. Le seconde nozze sono state officiate con rito religioso. Per la Dequello conè stato il secondo matrimonio. La showgirl ed ex modella romana si è infatti sposata per la prima volta giovanissima con Pierfrancesco Micara, ma la loro unione è stata poi ...

