Charlie's Angels la trama del film su Rai 4 stasera sabato 12 dicembre Charlie's Angels il film stasera su Rai 4 sabato 12 dicembre, trama e trailer Charlie's Angels è il film scelto per la prima serata di sabato 12 dicembre su Rai 4 per aprire un nuovo ciclo Action Comedy del canale. Il film diretto da McG è l'adattamento della serie omonima degli anni '70 con il trio di agenti interpretate da Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu. Il film ha incassato 138 milioni di dollari nel mondo e 125 milioni in patria.

