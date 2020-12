C’è l’intesa sul Recovery Fund. Sbloccati i 209 miliardi italiani. Il premier incassa l’accordo al Consiglio europeo. Cade il veto di Orbán & Co al bilancio comunitario (Di venerdì 11 dicembre 2020) Habemus pactum: raggiunto l’accordo sul bilancio Ue 2021-2027 e, di conseguenza, sugli ultimi passi per adottare Next Generation Eu, già nel primo giorno del summit europeo. Lo annuncia su Twitter il presidente del Consiglio dell’Ue, Charles Michel. Superato quindi il veto di Ungheria e Polonia, potrà esserci il via libera all’aumento del massimale delle risorse proprie dell’Unione che costituiscono la garanzia per l’emissione obbligazionaria di 750 miliardi di euro stanziati con il Recovery Fund per sovvenzioni e prestiti agli Stati colpiti dalla crisi. “Ora possiamo iniziare con l’implementazione delle politiche per ricostruire le nostre economie. Il pacchetto di misure porterà avanti la transizione verde e digitale”, scrive Michel. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Habemus pactum: raggiuntosulUe 2021-2027 e, di conseguenza, sugli ultimi passi per adottare Next Generation Eu, già nel primo giorno del summit. Lo annuncia su Twitter il presidente deldell’Ue, Charles Michel. Superato quindi ildi Ungheria e Polonia, potrà esserci il via libera all’aumento del massimale delle risorse proprie dell’Unione che costituiscono la garanzia per l’emissione obbligazionaria di 750di euro stanziati con ilper sovvenzioni e prestiti agli Stati colpiti dalla crisi. “Ora possiamo iniziare con l’implementazione delle politiche per ricostruire le nostre economie. Il pacchetto di misure porterà avanti la transizione verde e digitale”, scrive Michel. ...

ItalyinEU : C'è l'accordo! ???? Il Consiglio europeo #EUCO ha trovato l'intesa per sbloccare il Quadro Finanziario Pluriennale… - borghi_claudio : Chi sventola crisi di governo vuole solo fare terrorismo sui parlamentari. Questo è un trattato internazionale, non… - Noovyis : (C’è l’intesa sul Recovery Fund. Sbloccati i 209 miliardi italiani. Il premier incassa l’accordo al Consiglio europ… - ChiaraM011 : RT @lightxx001: #RecoveryFund, c'è l'intesa UE: caduto veto Polonia e Ungheria. Non voglio dire che è merito di Giuseppe #Conte ma è propri… - neifatti : Clima, c’è l’intesa per il taglio del 55% delle emissioni -

Ultime Notizie dalla rete : C’è l’intesa Milano Wine Week 2020 Fortune Italia