C’è anche il cashback rifornimento carburante: come funziona (Di venerdì 11 dicembre 2020) Da non sottovalutare il cashback rifornimento carburante, che rientra a pieno titolo tra le categorie idonee per il rimborso del 10% sugli acquisti effettuati nei negozi fisici tra l’8 ed il 31 dicembre (pagati con carte di credito e bancomat). come riportato da ‘gazzetta.it‘, il cashback rifornimento carburante è argomento assai sentito per gli automobilisti, valido chiaramente su tutti i tipi di carburante. Si riceverà il rimborso del 10% solo a patto di aver prima registrato le proprio carte e/o bancomat sull’app IO, che sta dando non pochi problemi come molti di voi già sapranno. Il progetto, fortemente voluto dal Governo, si propone di incentivare i pagamenti elettronici al fine di combattere il più possibile il fenomeno ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) Da non sottovalutare il, che rientra a pieno titolo tra le categorie idonee per il rimborso del 10% sugli acquisti effettuati nei negozi fisici tra l’8 ed il 31 dicembre (pagati con carte di credito e bancomat).riportato da ‘gazzetta.it‘, ilè argomento assai sentito per gli automobilisti, valido chiaramente su tutti i tipi di. Si riceverà il rimborso del 10% solo a patto di aver prima registrato le proprio carte e/o bancomat sull’app IO, che sta dando non pochi problemimolti di voi già sapranno. Il progetto, fortemente voluto dal Governo, si propone di incentivare i pagamenti elettronici al fine di combattere il più possibile il fenomeno ...

borghi_claudio : Entro in casa e trovo il ladro, quindi dato che c'era già prima invece di farlo arrestare gli lascio anche le mutan… - ItaliaViva : Se non rispettiamo le forme della politica e del Parlamento si introduce un precedente pericoloso. C'è un tema di m… - borghi_claudio : C'è davvero qualcuno del M5S che anche se vota mille mes pensa di essere ricandidato con conte leader? Ma dove vive… - SmitArianna : RT @marcomerlino19: @GarauPina @bisagnino @IOSONOERETICO @MauriNewWorld @SmitArianna @enkidC @piersar62 @armidmar @EffeF61 @blu_mirtillo @G… - Massimi8900 : RT @mrmnft: @POPOLOdiTWlTTER E ora anche la IDROSSICLOROCHINA. Non sarà perche all'AIFA ora c'è un Presidente scienziato vero ?? https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è anche Guadagnare online con lo smart working in piena pandemia Fortune Italia