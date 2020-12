Cava | c’è il contributo straordinario Tari per utenze non domestiche

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutide’ Tirreni (Sa) – Da questa mattina gli operatori commerciali cittadini possono presentare la domanda per la concessione di uneconomico a parziale copertura di quanto dovuto, a titolo di Tassa sui Rifiuti per l’anno 2020. Possono presentare la domanda gli operatori economici che, alla data di pubblicazione del avviso, risultino: – “attivi”, pertanto che non abbiano cessato l’attività; – aventi sede legale o operativa nel Comune dide’ Tirreni; – hanno subito la chiusura e sospensione totale dell’attività esercitata nell’unità produttiva tassata ai fini Ta.Ri, con provvedimenti dell’Autorità governativa o territoriale per contenere il contagio da Covid-19; – tenuti al pagamento della TA.RI. per l’anno 2020 per l’unità produttiva interessata. Potranno beneficiare del ...