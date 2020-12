Catania, l’annuncio di Tacopina: “Pronti per le firme, i dettagli del mio progetto. Il derby con il Palermo…” (Di venerdì 11 dicembre 2020) tps titleL'ANNUNCIO/tps titleJoe Tacopina è pronto a sbarcare in Sicilia.Nel mese di ottobre, il noto avvocato italo-americano ha presentato la prima offerta ufficiale di acquisto per il Catania Calcio. La trattativa con la Sigi sembra ormai in dirittura d’arrivo, con la fumata bianca che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. "Abbiamo presentato tre offerte perchè volevamo dare alla SIGI la possibilità di scegliere quale accettare. Tra le tre proposte, la SIGI ha scelto quella relativa alla cessione del 100%. A me va benissimo e attualmente stiamo trattando per questo. Credo però che alcuni dei soci della SIGI vorranno reinvestire e diventare parte del nuovo progetto, una cosa che mi farebbe sicuramente piacere", ha rilevato Tacopina ai microfoni di 'Goal.com'.COLLABORATORI - "Io e Gaetano Nicolosi siamo diventati ... Leggi su mediagol (Di venerdì 11 dicembre 2020) tps titleL'ANNUNCIO/tps titleJoeè pronto a sbarcare in Sicilia.Nel mese di ottobre, il noto avvocato italo-americano ha presentato la prima offerta ufficiale di acquisto per ilCalcio. La trattativa con la Sigi sembra ormai in dirittura d’arrivo, con la fumata bianca che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. "Abbiamo presentato tre offerte perchè volevamo dare alla SIGI la possibilità di scegliere quale accettare. Tra le tre proposte, la SIGI ha scelto quella relativa alla cessione del 100%. A me va benissimo e attualmente stiamo trattando per questo. Credo però che alcuni dei soci della SIGI vorranno reinvestire e diventare parte del nuovo, una cosa che mi farebbe sicuramente piacere", ha rilevatoai microfoni di 'Goal.com'.COLLABORATORI - "Io e Gaetano Nicolosi siamo diventati ...

