Caso Regeni, si avvicina il processo per i presunti responsabili egiziani (Di venerdì 11 dicembre 2020) Inchiodati da testimonianze che la procura di Roma ha reciso di rendere note, i 4 ufficiali della National Security egiziana sono accusati di concorso in sequestro di persona e saranno processati in ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Inchiodati da testimonianze che la procura di Roma ha reciso di rendere note, i 4 ufficiali della National Security egiziana sono accusati di concorso in sequestro di persona e saranno processati in ...

